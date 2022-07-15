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Осужденный британский наемник Эйден Аслин выучил и исполнил гимн России

Осужденный британский наемник Эйден Аслин выучил и исполнил гимн России
Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Солдат ВСУ из Великобритании Эйден Аслин спел на камеру государственный гимн России. Видео с выступлением осужденного на казнь наемника появилось в Сети.

Британец рассказал, что во время заключения обнаружил в себе предрасположенность к пению. Сокамерники рассказали ему об этом, когда тот спел гимн России. Выступление Аслина также прокомментировал мужчина, который стоял рядом с ним на видео.

«У меня мурашки идут по коже. Это было удивительно. У тебя удивительный голос», — делится впечатлениями слушатель.

На опубликованных кадрах видно, как рядом с наемником лежит микрофон. Примечательно, что британец заулыбался, когда услышал реакцию окружающих на его исполнение гимна.

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RusNewsToday24
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