Осужденный британский наемник Эйден Аслин выучил и исполнил гимн России

Солдат ВСУ из Великобритании Эйден Аслин спел на камеру государственный гимн России. Видео с выступлением осужденного на казнь наемника появилось в Сети.
Британец рассказал, что во время заключения обнаружил в себе предрасположенность к пению. Сокамерники рассказали ему об этом, когда тот спел гимн России. Выступление Аслина также прокомментировал мужчина, который стоял рядом с ним на видео.
«У меня мурашки идут по коже. Это было удивительно. У тебя удивительный голос», — делится впечатлениями слушатель.
На опубликованных кадрах видно, как рядом с наемником лежит микрофон. Примечательно, что британец заулыбался, когда услышал реакцию окружающих на его исполнение гимна.