Приговоренный к высшей мере наказания судом Донецкой Народной Республики британец Эйден Аслин раскрыл условия работы в Вооруженных силах Украины.
По его словам, в начале службы он получал около 8 тысяч гривен. Это составляет примерно 250 долларов, отметил Аслин. Из-за незнания украинского, боец пользовался переводчиком Google Translate.
«Позже президент Украины (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) поднял жалование военным до 12 тысяч гривен. Относились ко мне хорошо, хотя многие подтрунивали надо мной – я ведь британец и украинским не владею», — указал наемник.
Ранее сообщалось, что Великобритания подключит все дипломатические каналы, чтобы помочь своим гражданам, осужденным в ДНР. Соответствующее заявление сделал британский министр по делам школ Робин Уолкер.