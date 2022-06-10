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Осужденный британец Аслин сообщил, что получал жалование до 12 тысяч гривен

Осужденный британец Аслин сообщил, что получал жалование до 12 тысяч гривен
Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Приговоренный к высшей мере наказания судом Донецкой Народной Республики британец Эйден Аслин раскрыл условия работы в Вооруженных силах Украины.

По его словам, в начале службы он получал около 8 тысяч гривен. Это составляет примерно 250 долларов, отметил Аслин. Из-за незнания украинского, боец пользовался переводчиком Google Translate.

«Позже президент Украины (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) поднял жалование военным до 12 тысяч гривен. Относились ко мне хорошо, хотя многие подтрунивали надо мной – я ведь британец и украинским не владею», — указал наемник.

Ранее сообщалось, что Великобритания подключит все дипломатические каналы, чтобы помочь своим гражданам, осужденным в ДНР. Соответствующее заявление сделал британский министр по делам школ Робин Уолкер.

ВСУ наемники эйден аслин
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