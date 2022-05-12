Осужденный за взятки экс-министр экономразвития Улюкаев вышел на свободу по УДО

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Исполнено решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки. Экс-чиновник уже вышел из колонии. Об этом рассказали СМИ.
Напомним, что Улюкаева обвинили в получении крупной взятки от руководства «Роснефти». Ее сумма составляла два миллиона долларов.
В декабре 2017 года экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Помимо этого, Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей и запретили занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.
В конце апреля суд удовлетворил прошение об освобождении бывшего министра по УДО, сообщал телеканал «360».
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