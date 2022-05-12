Осужденный за взятки экс-министр экономразвития Улюкаев вышел на свободу по УДО

В декабре 2017 года экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Помимо этого, Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей и запретили занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.