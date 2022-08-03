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Осужденного на десять лет за взятку депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск

Осужденного на десять лет за взятку депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск
pxhere.com

Московский городской суд объявил в розыск депутата Государственной думы Вадима Белоусова, который не явился на оглашение приговора по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строго режима, а также штраф в 500 млн рублей.

Сообщницей депутата оказалась его теща Маргарита Бутакова. Ее приговорили к условному сроку лишения свободы и обязали выплатить  штраф в размере полученной взятки.

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