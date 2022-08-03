Осужденного на десять лет за взятку депутата Госдумы Белоусова объявили в розыск

Московский городской суд объявил в розыск депутата Государственной думы Вадима Белоусова, который не явился на оглашение приговора по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строго режима, а также штраф в 500 млн рублей.
Сообщницей депутата оказалась его теща Маргарита Бутакова. Ее приговорили к условному сроку лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере полученной взятки.