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Осудивший спецоперацию Гребенщиков признался в любви к русской культуре

Осудивший спецоперацию Гребенщиков признался в любви к русской культуре
globallookpress/Zamir Usmanov

Лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что родину можно любить и за границей.

После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Гребенщиков покинул родную страну и улетел в Европу. Оттуда он не раз осуждал действия соотечественников и резко реагировал на вопросы журналистов о возвращении.

Но, как оказалось, по родине артист все-таки скучает. В беседе с журналистом заграничного издания он признался в любви к русской культуре.

«То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я “менее русский”. И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно», — сказал он.

Ранее исполнитель хита «Пошел вон, Вавилон!» заявил о продажности русских патриотов. На это отреагировала певица Юта, отметив, что артисты все делают по любви.

аквариум гребенщиков музыкант спецоперация Украина
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RusNewsToday24
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