Осудивший спецоперацию Гребенщиков признался в любви к русской культуре

Лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что родину можно любить и за границей.
После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Гребенщиков покинул родную страну и улетел в Европу. Оттуда он не раз осуждал действия соотечественников и резко реагировал на вопросы журналистов о возвращении.
Но, как оказалось, по родине артист все-таки скучает. В беседе с журналистом заграничного издания он признался в любви к русской культуре.
«То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я “менее русский”. И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно», — сказал он.
Ранее исполнитель хита «Пошел вон, Вавилон!» заявил о продажности русских патриотов. На это отреагировала певица Юта, отметив, что артисты все делают по любви.