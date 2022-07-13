Осудивший спецоперацию актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады и посетил премьеру фильма «Одержимая». На мероприятие артист пришел вместе со своей дочкой Дарьей, передает super.ru.
Источник уточнил, что актер 11 лет прожил в Канаде вместе со своей семьей. Однако в прошлом году он прилетел обратно в Россию. С тех Серебряков живет на два города – Москва и Торонто.
Сама премьера «Одержимой», где артист был замечен с дочерью Дарьей, состоялась накануне, 11 июля.
На мероприятии также были замечены и другие звезды шоу-бизнеса — Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым, Виктория Дайнеко, Полина Гренц, Алена Водонаева, Мария Шумакова и другие. На большие экраны картина выйдет 14 июля.
Напомним, ранее Алексей Серебряков в 2021 году оскорбил представителей российских силовых структур. А после начала специальной военной операции по спасению Донбасса актер открыто раскритиковал действия России.