«Остров фортов» провел более 150 бесплатных экскурсий для школьников из Кронштадта

За три неделе в «Острове фортов» было проведено 150 экскурсий, в которых приняли участие более 3500 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений Кронштадта.
Для школьников проводились экскурсии в рамках проекта «Остров фортов» глазами детей», организованного при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Городского туристско-информационного бюро, а также Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Проект был приурочен к 350-летию основателя Кронштадта Петра Первого.
Программа экскурсий была разработана таким образом, чтобы дети получали не только знания, но и были увлечены процессом. Сюжетная линия экскурсии была построена вокруг основных смысловых точек музейно-исторического парка.
Постоянно велся диалог экскурсовода со школьниками. Во время разговора дети выражали свое мнение о событиях истории и рассказывали друг другу городские легенды. Помимо этого, школьники участвовали к интерактивах: учились завязывать морские узлы и осваивали семафорную азбуку.
Больше всего учеников впечатлил Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол», который должен открыться в следующем году, а также «Дом балтийской нерпы».
«Наша инициатива по проведению бесплатных экскурсий решает не только просветительские, но и социальные задачи. Для Кронштадта очень важно, чтобы его юные жители знали и любили свой родной город, чтобы видели перспективы и верили в его будущее. Ведь город — это, в первую очередь, люди. Именно от них зависит, каким будет Кронштадт в последующие десятилетия», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Школьникам предложили поделиться впечатлениями от экскурсии и представить свои рисунки на тему развития Кронштадта. Ученикам старших классов предложили написать сочинение. Победители будут определены членами жюри, они получат памятные дипломы и подарки. Церемония награждения намечена на предстоящий День ВМФ — 31 июля 2022 года.