«Остров фортов» провел более 150 бесплатных экскурсий для школьников из Кронштадта

«Наша инициатива по проведению бесплатных экскурсий решает не только просветительские, но и социальные задачи. Для Кронштадта очень важно, чтобы его юные жители знали и любили свой родной город, чтобы видели перспективы и верили в его будущее. Ведь город — это, в первую очередь, люди. Именно от них зависит, каким будет Кронштадт в последующие десятилетия», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.