Остроумный анекдот Норкина про евреев заставил студию «Места встречи» смеяться до слез

«Конферансье выходит на сцену и говорит: “Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш эстрадный концерт! Сегодня перед вами выступят именитые певцы, замечательные танцоры, знаменитые скрипачи, лучшие юмористы”. Голос из зала: “А можно вот сегодня без евреев как-то обойтись?”. “Конечно можно! Итак, дорогие друзья, на этом наш концерт окончен! Всего вам доброго. До новых встреч!”», — пошутил Норкин.