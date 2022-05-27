Остроумный анекдот Норкина про евреев заставил студию «Места встречи» смеяться до слез

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин традиционно завершил выпуск передачи искрометной шуткой на злободневную тему.
В последнем выпуске шоу приглашенные эксперты и гости студии обсудили тему покинувших Россию знаменитостей после начала специальной операции на Украине.
По мнению ведущего программы Андрея Норкина, покинувшие Россию артисты заслуживают трезвой критики за свою позицию, направленную против собственного государства и народа. Анекдот в конце эфира ведущий посвятил именно этой теме.
«Конферансье выходит на сцену и говорит: “Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш эстрадный концерт! Сегодня перед вами выступят именитые певцы, замечательные танцоры, знаменитые скрипачи, лучшие юмористы”. Голос из зала: “А можно вот сегодня без евреев как-то обойтись?”. “Конечно можно! Итак, дорогие друзья, на этом наш концерт окончен! Всего вам доброго. До новых встреч!”», — пошутил Норкин.
Остроумная шутка ведущего вызвала бурную реакцию в зрительном зале. Приглашенные гости от души посмеялись над анекдотом Норкина.