Остин заявил о поставках на Украину «эффективного» вооружения из США

Соединенные Штаты передали на Украину «эффективное» вооружение, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В ходе пресс-конференции в Риге чиновник заверил, что Вашингтон готов продолжать оказывать Киеву военную помощь.
«Мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать», — сказал Остин.
Ранее стало известно о решении Германии передать украинской армии четыре самоходные зенитные установки Gepard. Сообщение появилось на фоне того, как ВС РФ уничтожили ЗСУ на северо-западе Николаевской области.