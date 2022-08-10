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Остин заявил о поставках на Украину «эффективного» вооружения из США

Остин заявил о поставках на Украину «эффективного» вооружения из США
globallookpress.com/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты передали на Украину «эффективное» вооружение, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

В ходе пресс-конференции в Риге чиновник заверил, что Вашингтон готов продолжать оказывать Киеву военную помощь.

«Мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать», — сказал Остин.

Ранее стало известно о решении Германии передать украинской армии четыре самоходные зенитные установки Gepard. Сообщение появилось на фоне того, как ВС РФ уничтожили ЗСУ на северо-западе Николаевской области.

Вооружение Пентагон США Украина
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