Остеопат-невролог Евдокимов посоветовал способ предотвратить развитие сколиоза у ребенка

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Негативные изменения в осанке ребенка приходятся на возраст с семи до девяти лет и с десяти до 14 лет. Можно ли их предотвратить, рассказал остеопат-невролог Александр Евдокимов.
Сколиоз — это довольно распространенное заболевание среди детей. Чтобы предотвратить его, нужно поставить ребенка на учет к профильному специалисту, посоветовал Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru.
Сохранить правильную осанку помогут массаж, физкультура, массаж и занятия с остеопатом. То, что нужно тренировать только спину, чтобы сохранить хорошую осанку, это миф, считает Евдокимов. Важно, чтобы ребенок развивался гармонично. Что касается взрослых, им не помешает ежедневная дыхательная гимнастика. Она позволит расслабить тело после тяжелого рабочего дня.
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