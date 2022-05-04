Остеопат-невролог Евдокимов посоветовал способ предотвратить развитие сколиоза у ребенка

Сохранить правильную осанку помогут массаж, физкультура, массаж и занятия с остеопатом. То, что нужно тренировать только спину, чтобы сохранить хорошую осанку, это миф, считает Евдокимов. Важно, чтобы ребенок развивался гармонично. Что касается взрослых, им не помешает ежедневная дыхательная гимнастика. Она позволит расслабить тело после тяжелого рабочего дня.