Оставшийся без присмотра взрослых мальчик сгорел при пожаре под Ростовом-на-Дону

Трагедия произошла вечером 3 июня в доме на улице Платова. Предварительно, мать малыша уложила сына спать и ненадолго вышла в магазин, после чего начался пожар. Спасатели вынесли мальчика из горящей квартиры и передали медикам, однако им оставалось лишь констатировать смерть ребенка.