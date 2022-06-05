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Оставшийся без присмотра взрослых мальчик сгорел при пожаре под Ростовом-на-Дону

Оставшийся без присмотра взрослых мальчик сгорел при пожаре под Ростовом-на-Дону
pexels.com

Мощный пожар разгорелся в одной из квартир жилого дома в городе Аксай под Ростовом-на-Дону. Во время тушения огня спасатели нашли тело пятилетнего мальчика, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 3 июня в доме на улице Платова. Предварительно, мать малыша уложила сына спать и ненадолго вышла в магазин, после чего начался пожар. Спасатели вынесли мальчика из горящей квартиры и передали медикам, однако им оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования находится на контроле у областной прокуратуры.

Еще один пожар произошел ранее в одной и квартир в подмосковном Подольске. При возгорании пострадали два человека. Медики госпитализировали их с отравлением продуктами горения, сообщало РИАМО.

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