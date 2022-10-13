Оставшаяся ГЭС может не справиться с нагрузкой для обеспечения Киева электроэнергией

После массированных ракетных ударов ВС РФ по критическим объектам инфраструктуры Украины в Киеве испытывают сложности с электроснабжением. Причем оставшаяся Киевская ГЭС всегда ограничивалась небольшими объемами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе, рассказал специалист в электроэнергетике, который работал в украинской энергокомпании.