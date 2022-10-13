Оставшаяся ГЭС может не справиться с нагрузкой для обеспечения Киева электроэнергией

Оставшаяся для обеспечения украинской столицы электричеством Киевская ГЭС не рассчитана на высокие нагрузки и может не справиться.
После массированных ракетных ударов ВС РФ по критическим объектам инфраструктуры Украины в Киеве испытывают сложности с электроснабжением. Причем оставшаяся Киевская ГЭС всегда ограничивалась небольшими объемами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе, рассказал специалист в электроэнергетике, который работал в украинской энергокомпании.
«Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ», — цитирует специалиста РИА Новости.
Эксперт добавил, что Киевская ГЭС сейчас работает на максимуме своих возможностей.
В понедельник, 10 октября, ВС РФ высокоточным оружием большой дальности поразили объекты военного управления, связи и энергетики в десятках городов Украины.