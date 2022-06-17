Оставляют выжженное поле: Макеева рассказала о тактике ВСУ для запугивания людей

ПМЭФ-2022 — это, конечно, новые возможности для ДНР уже в статусе суверенного государства, сообщила Макеева. Делегация ДНР приехала, чтобы провести деловые встречи, заключить соглашения, начать развивать те направления деятельности, которые были установлены в этом регионе давно, исторически. По словам полномочного посла, то, что происходит сегодня, это как «новое дыхание, как новый виток».