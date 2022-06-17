Оставляют выжженное поле: Макеева рассказала о тактике ВСУ для запугивания людей

Города Донбасса будут восстанавливаться стремительными темпами, заявила чрезвычайный полномочный посол ДНР в России Ольга Макеева корреспонденту издания «Народные Новости», входит в Медиагруппу «Патриот», на полях XXV Петербургского международного форума.
ПМЭФ-2022 — это, конечно, новые возможности для ДНР уже в статусе суверенного государства, сообщила Макеева. Делегация ДНР приехала, чтобы провести деловые встречи, заключить соглашения, начать развивать те направления деятельности, которые были установлены в этом регионе давно, исторически. По словам полномочного посла, то, что происходит сегодня, это как «новое дыхание, как новый виток».
«Несмотря на то, что республика находится под постоянными обстрелами, мы должны сделать все, чтобы развивать наш край, сделать жизнь людей комфортной», — заявила Макеева.
По словам чрезвычайного полномочного посла, ВСУ не щадят города, которые находились под контролем Украины. Военные формирования оставляют после себя просто выжженное поле. Идет огромная работа на освобожденных территориях.
«Россия с нами, помогает по всем направлениям. «Единая Россия» развернула широчайшую гуманитарную миссию на территории ДНР. Открываются гуманитарные центры, которые становятся центром жизни в населенных пунктах, где можно получить любую помощь», — рассказала Макеева.
Все восемь лет конфликта, главная задача ВСУ нанести побольше боли гражданскому населению, разрушить инфраструктуру, посеять в людях страх, панику, непонимание, что будет завтра, заявила представитель Донецкой Народной Республики. Люди видят, в каком состоянии ВСУ оставляют после себя города, и начинают искать защиту у России.
«В первую очередь объекты социальной инфраструктуры. Проводят свет, подключают воду. В городе уже работает транспорт, аптеки, больницы. Центральный республиканский банк открыл отделение, чтобы люди могли, оформляя пенсии, получать деньги в банкоматах. Самое главное, что сами люди помогают восстанавливать город. Всем миром, верю, мы очень быстро восстановим Мариуполь и мирную жизнь в нем», — отметила чрезвычайный полномочный посол ДНР.
Председатель Торговой палаты Донецкой Народной Республики Григорьева Валерия Павловна также отметила, что приоритетная задача у республики состоит в дальнейшем экономическом развитии. Все понимают, что напряженная ситуация закончится, а республиканским предприятиям необходимо расти, развиваться, восстанавливать промышленно-торговые связи с РФ, которая является надежным партнером ДНР.
«На форуме знакомимся с российскими регионами, находим новые связи, обсуждаем экономический потенциал ДНР. В планах подписание соглашения с заинтересованными лицами, которые готовы на двусторонних паритетных началах работать. Такая авторитетная площадка позволит дать достойный старт для промышленного развития нашей республики», — заявила Григорьева.
Донбасс, по словам председателя Торговой палаты, также может много дать в двустороннем сотрудничестве. Например, экспортировать металлургическую продукцию, полезные ископаемые, в первую очередь уголь. При этом регион славится своей пищевой промышленностью, химической и так далее. Признание России дало очень большой толчок для развития ДНР, считает Григорьева.
Отметим, в 2022 году главной темой ПМЭФ станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.