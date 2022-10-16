«Остался Starlink. Пока», — Илон Маск признал, что система постоянно подвергается атакам со стороны российских хакеров

Основатель компаний Tesla и SpaceX ответил положительно на вопрос о том, подвергаются ли сервисы SpaceX и Starlink на Украине постоянным атакам со стороны российских хакеров.

Конечно. И их системы подавления сигналов также совершенствуются.

Илон Маск

Также он заявил следующее: «Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные уже мертвы. Россия активно пытается уничтожить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Интернет-волокно, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космической связи в районах боевых действий уничтожены. Остался только Starlink. Пока».





В конце этой недели Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать свой сервис Starlink на Украине. Он заявил, что расходы на обслуживание спутникового интернета Starlink на Украине меньше стоимости спутника GPS.

Однако сегодня ночью он передумал: «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины».