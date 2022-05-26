«Остался от Украины только бардачок. Зато большой»: старая комедийная сцена с Зеленским оказалась пророческой

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко одним видео объяснил, почему западные кураторы решили поддержать именно персону Зеленского в качестве украинского президента.
Журавко в своем Telegram-канале опубликовал отрывок одного из комедийных шоу, показанного на украинском телевидении еще в то время, когда действующий украинский лидер строил карьеру актера. Зеленский выступил в виде главного действующего лица юмористической зарисовки, которая почти не вызывает смеха сейчас, в разгар украинского кризиса.
Зеленский вынес на сцену поломанный велосипед: сильно погнуты оба колеса и рама, порванная цепь свисает с шестеренок, седло, руль и педали вовсе отсутствуют.
«Возвращаю вам Украину», — сказал Зеленский, с грохотом роняя неисправное транспортное средство на пол.
«Рама погнута, цепь порвана, остался от Украины только бардачок. Зато большой! А что вы на меня смотрите? Я не причем, я ничего не делал! Вы все видели, что я пять лет ничего не делал!» — сказал Зеленский, то и дело указывая на покореженный двухколесный транспорт.
Журавко в своем посте отметил, что комедийная зарисовка получилась «очень, ну очень пророческой», учитывая то, с какими проблемами пришлось столкнуться Украине во время правления Зеленского.
«Мне кажется, его хозяева именно после этого видео решили поставить его президентом Украины. И он окупился стократно. Выгодное вложение, что сказать. Рынок земли, слив в Украину устаревшего вооружения, развязывание войны, грабеж зерна. Зеленский отработал все. Только спиться ли ему по ночам?» — написал Журавко.
Напомним, президентство Зеленского отметилось спорными решениями, вызвавшими общественный резонанс: земельная реформа, то есть снятие моратория на продажу земли, принятие законов по цензуре русскоязычных СМИ и меры по дискредитации русского языка и русскоговорящих граждан.