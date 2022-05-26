«Остался от Украины только бардачок. Зато большой»: старая комедийная сцена с Зеленским оказалась пророческой

«Рама погнута, цепь порвана, остался от Украины только бардачок. Зато большой! А что вы на меня смотрите? Я не причем, я ничего не делал! Вы все видели, что я пять лет ничего не делал!» — сказал Зеленский, то и дело указывая на покореженный двухколесный транспорт.