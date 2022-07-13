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Осталось отрезать одну трассу: военкор показал работу сил ДНР на Авдеевском направлении

Осталось отрезать одну трассу: военкор показал работу сил ДНР на Авдеевском направлении
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают удерживать позиции, взятые под Авдеевкой, ожидая продолжения операции по освобождению города. Спецкор «Народных Новостей» показал, как выглядят позиции, которые совсем недавно занимали Вооруженные силы Украины, а теперь перешил под контроль армии республики.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

В ходе предыдущих этапов наступления на Авдеевку союзные войска вышли на трассу, ведущую от Авдеевки к Константиновке, перерезав одну из двух дорог, связывающих украинский гарнизон с тылом.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

На этом участке бывшие украинские позиции были оборудованы гораздо лучше, чем на многих других направлениях. В частности, имеются бетонные бункеры, заглубленные в землю, специальные подземные ходы сообщения. Сейчас солдаты ДНР разместились на этих местах, развернув огневые точки в сторону Авдеевки.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Несмотря на попытки противника деблокировать трассу, нынешние позиции удерживаются прочно. Но обстрелы Донецка и Макеевки продолжаются, пока Авдеевский гарнизон ВСУ не лишился второй дороги, по которой получает вооружение и пополняет личный состав. Поэтому дончане ждут операцию по освобождению Авдеевки, ждут ее и в окопах, где многие военнослужащие уже восемь лет смотрят на этот город через бинокль.

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