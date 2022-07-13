Осталось отрезать одну трассу: военкор показал работу сил ДНР на Авдеевском направлении

Несмотря на попытки противника деблокировать трассу, нынешние позиции удерживаются прочно. Но обстрелы Донецка и Макеевки продолжаются, пока Авдеевский гарнизон ВСУ не лишился второй дороги, по которой получает вооружение и пополняет личный состав. Поэтому дончане ждут операцию по освобождению Авдеевки, ждут ее и в окопах, где многие военнослужащие уже восемь лет смотрят на этот город через бинокль.