Осознанность в вопросе отказа от секса благоприятно влияет на психологическое здоровье

Отсутствие секса в некоторых случаях опасно для организма. При каких условиях это возможно, рассказала болгарский журналист Венелина Маринова.

Например, осознанный отказ от интимных отношений не отразится на человеке, если он сделал свой выбор вдумчиво. Некоторые люди не испытывают сексуального влечения. В этом случае отсутствие секса никак не влияет на мужчину или женщину. Они чувствуют себя комфортно в такой ситуации.

Если человек считает проблемой отсутствие интимной близости, то воздержание опасно, в том числе на ментальном уровне. Регулярный секс положительно влияет на здоровье человека, говорится в материале болгарского издания «Факти». Так, здоровье простаты у мужчин зависит исключительно от частоты эякуляции. Для них важно делать это не менее 20 раз в месяц.

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