Осознание конца: приказавший расстрелять мирных жителей командир ВСУ сбежал в Бухарест

Известно, что Хода поддержал Майдан в 2013-2014 годах, после

чего в 2015 году получил должность командира 4 ОМПБ 128 ОГШБР. Далее, с помощью

большого желания и усердия в списании военного имущества и повышения доходов

комбрига, в 2018 году Хода получил должность ВРИО командира 128-й бригады.

Ближе к 2021 году он смог стать командиром танковой бригады.