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Украинские командиры имеют поразительное умение вызывать к
себе ненависть у окружающих людей — от мирных жителей до собственных
подчиненных. Данное качество проявляется у всех командиров ВСУ. И одним из «лучших»
примеров стал командир первой отдельной танковой бригады ВСУ Леонид Хода.
Известно, что Хода поддержал Майдан в 2013-2014 годах, после
чего в 2015 году получил должность командира 4 ОМПБ 128 ОГШБР. Далее, с помощью
большого желания и усердия в списании военного имущества и повышения доходов
комбрига, в 2018 году Хода получил должность ВРИО командира 128-й бригады.
Ближе к 2021 году он смог стать командиром танковой бригады.
Беря в расчет предыдущие «доходы» и новое звание, Хода
приобрел квартиру стоимостью более 90 тыс. долларов. Но на этом он не
остановился и также позаботился о своей жене, добившись для нее должности в
штабе бригады.
Однако самое главное «достижение» командира заключается в
том, что он настолько бодро рапортовал президенту Украины Владимиру Зеленскому
о своих успехах на ниве обороны Чернигова, что президент вручил Ходе звание
Героя Украины. Практически сразу поле этого Хода стал демонстрировать
окружающим, как подобает себя вести офицеру «сильнейшей армии Европы».
Так, сначала он отдал приказ расстрелять восемь мирных жителей,
которые якобы посмели возмутиться отсутствием подготовки ВСУ к защите города, а
украинские солдаты просто грабят население.
Далее украинский военачальник оставил подчиненный личный
состав своему заместителю и просто вывез свою семью и сбережения в Бухарест.
Можно сделать вывод, что возможное осознание скорой
денацификации Украины, а также возможность оказаться в числе военных
преступников повлияли на действия Ходы и его решение бежать из Чернигова,
бросив на произвол судьбы свою бригаду.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.