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Особенности хорошей строительной доски tima-ru



Особенности хорошей строительной доскиДоски являются ценными элементами, используемыми для строительства домов и других объектов. Неудивительно – это позволяют их характерные свойства. Прочность, долговечность, устойчивость к повреждениям, растяжение… хорошие строительные доски должны соответствовать определенным требованиям. Кроме того, чрезвычайно важен материал, из которого они сделаны. Лиственница, сосна, ель… Хорошие строительные доски-какими они должны быть? Первое, о чем должен подумать инвестор, – это использование досок. Мы можем выделить несколько основных применений: – опалубочные доски, – фасадные доски, – половицы, – доски для столярных изделий, – доски для кровли. Опалубочные доски-используются для изготовления опалубки железобетонных элементов, таких как столбы, перекрытия и балки. Они не требуют эстетических качеств, только достаточной прочности и прямолинейности, чтобы они выдерживали бетонную смесь без особых деформаций. Часто для опалубки можно использовать доски длиной от 2 до 2,5 м в смешанной ширине, что обеспечивает значительную экономию.Фасадные доски-применяются для фасадов зданий, застройки стен навесных беседок или деревянных гаражей. Помимо требований к прочности, они должны соответствовать строгим эстетическим требованиям, не могут быть расслаены, иметь открытые узлы или обесцвечивание. Такие доски должны быть защищены бесцветной или окрашивающей пропиткой в виде, например, лазури, обеспечивающей надлежащую грунтовку пропиткой и лазурью поверхности.Доски для пола, – это сухие доски толщиной более 1 дюйма, предназначенные для изготовления традиционных полов на деревянных перекрытиях.Доски для столярных изделий-доски сухие, безрукие, сушеные в контролируемых условиях-в специализированных сушилках. Чаще всего заказывается столярным заводом.Доски для кровли-доски длиной от 3 до 5 м, пропитанные строительной пропиткой для конструкционного пиломатериала того же типа, что и для кровельных стропил, имеющие полные углы и лишенные полностью коры. Это традиционное решение, используемое для крыш с жесткой обшивкой (полной опалубкой), проверенное годами и очень привлекательное по цене из-за резкого роста цен на плиты OSB в последние годы.Конечно, это еще не все. Правильно защищенные и пропитанные хорошие кровельные доски устойчивы к насекомым, насекомым, грибкам и плесени, их также можно пропитать противогололедными.Из какого материала должны быть сделаны хорошие доски? Доски этого типа должны быть изготовлены из прочной и прочной древесины. Итак, какие заслуживают внимания?Сосна – это самый популярный вид, используемый для изготовления досок. Правильно пропитанный будет характеризоваться прочностью и устойчивостью к повреждениям в течение многих лет, и защищает объекты от насекомых, плесени и грибков. Лиственница – содержит большое содержание смолы, поэтому она устойчив к влаге. Этот тип дерева характеризуется замечательной выносливостью. Не легко воспламеняется, однако его гораздо сложнее обрабатывать. Ель – стойкое дерево, которое, однако, требует тщательной сушки и прочной пропитки. Ель легче обрабатывать, чем лиственницу, кроме того, она обладает высокой восприимчивостью к склеиванию. Фасадные доски, полы, столярные изделия или кровельные материалы, предназначенные для строительства дома или больших инвестиций… независимо от их назначения, они должны быть как можно более качественными. Проверьте рынок, сравните отзывы в Интернете, поговорите со специалистами – таким образом, вы быстро найдете подходящего производителя досок для вашего строительства.



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