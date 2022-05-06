Особенности Дня Победы в Волгограде и сюрприз для туристов в Башкирии: главные новости регионов России

Родители могут получить компенсацию за летний отдых своих детей в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com. В этом году родители смогут воспользоваться программой детского кешбэка, разработанной по поручению президента России, а также краевой компенсацией. По условиям кешбэка, родитель получает часть потраченных денег 50%, но родитель не сможет получить больше 20 тысяч рублей. Для участия в детском кешбэке необходимо оплатить покупку картой «Мир».