Особенности Дня Победы в Волгограде и сюрприз для туристов в Башкирии: главные новости регионов России

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Мамаев Курган в Волгограде подготовили к инсталляции «Свет Великой Победы», а туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель во время майских праздников. «Народные Новости» собрали дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Ставропольский край
В Ставропольском крае в июне 2022 года завершат строительство завода по производству компьютеров. Как пишет newstracker.ru, в строительство предприятия вложили 600 млн рублей, начало работ стартовало в конце 2021 года.
Удмуртия
С начала 2022 года в Удмуртии мебельные предприятия показали существенный рост, который составил более 30%. По словам министра торговли республики Виктора Лашкарева, у промышленности видны огромные перспективы роста и импортозамещения, пишет udm-info.
Ростовская область
Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как будет проходить шествие «Бессмертный полк» 9 мая, пишет rostovgazeta.ru. В пресс-службе правительства региона сообщили, что общий сбор запланирован на 9 утра по местному времени на площади Карла Маркса, мероприятие завершится в 12:00
Республика Татарстан
Сразу в нескольких города в республике прошел майский снег. Как пишет inkazan.ru, жители Казани, Елабуги и Набережных Челнов встретили зимнюю погоду в начале рабочей недели.
Волгоградская область
В Волгограде Мамаев Курган подготовили к инсталляции «Свет Великой Победы», передает издание novostivolgograda.ru. Как сообщается, к проведению акции все подготовлена, акция продлится в течение трех дней, завершится в День Победы праздничным салютом.
Нижегородская область
Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила об автоматической индексации пенсий и социальных выплат. Как сообщается newsnn.ru, жителям РФ не нужно писать заявление на дополнительную индексацию выплат, так как Пенсионный фонд располагает возможностями произвести перерасчет автоматически.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле появился новый арт-объект в виде на фасаде дома на Лебяжке, пишет tagilcity.ru. Директор УК «Ермак» Анна Микрюкова заявила, что этот рисунок поддерживает российских ученых и подрастающее поколение, а также расширяет кругозор и поднимает настроение местным жителям.
Оренбургская область
Оренбургские ветераны ВОВ весь май смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Как пишет 56orb.ru, услуга распространяется на тех ветеранов, кто отказался от пакета социальных услуг, а также на сопровождающих этих людей лиц.
Тюменская область
В Тюмени у домов ветеранов проведут более 60 выездных концертов, пишет nashgorod.ru. Торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будут проводиться во всех муниципальных образованиях региона. Перед ветеранами выступят фронтовые бригады, которые исполнят песни военных лет.
Омская область
В Омске решили увеличить количество рейсов на двух садовых маршрутах. Речь идет о маршруте № 141 (поселок Чкаловский — СНТ Золотое Руно) и № 54 (микрорайон Рябиновка — СНТ «Пламя» — поселок Юбилейный), пишет gorod55.ru.
Карелия
Официальная средняя зарплата в Карелии превысила 50 тысяч рублей, сообщает karelinform.ru. По данным статистического ведомства, средний размер заработной платы в Карелии в феврале составил 50 751 рубль. По сравнению с февралем прошлого года цифра выросла на 11,3%.
Приморский край
Жителям Владивостока для счастья нужно 205 тысяч рублей. Всего за год оно подорожало на 5 тысяч рублей, пишет vostokmedia.com. В этом рейтинге Владивосток занял второе место, сразу после жителей Москвы. Для счастья жителю федеральной столицы требуется в среднем 230 тысяч рублей.
Башкирия
На майских праздниках туристов Башкирии встретит обновленный виртуальный путеводитель, пишет mkset.ru. С его помощью туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе.
Хабаровский край
Родители могут получить компенсацию за летний отдых своих детей в Хабаровске, сообщает transsibinfo.com. В этом году родители смогут воспользоваться программой детского кешбэка, разработанной по поручению президента России, а также краевой компенсацией. По условиям кешбэка, родитель получает часть потраченных денег 50%, но родитель не сможет получить больше 20 тысяч рублей. Для участия в детском кешбэке необходимо оплатить покупку картой «Мир».
Новосибирск
Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии, пишет atas.info. Общегородской выпускной-2022 отменили, а школьный разрешили провести впервые с начала пандемии. Так, в школах для выпускников устроят балы, как это было до пандемии.
Челябинская область
В Магнитогорске полиция и волонтеры ищут десятилетнего мальчика. Как сообщает kursdela.biz, пропавший 3 мая Большагин Андрей ранее из дома не уходил. Последний раз его видели по адресу Ленина дом 33 в 12.00. С собой у ребенка был трюковой самокат.
Хакасия
Авиакомпания «NordStar» добавила ещё один рейс из Абакана в Норильск. Как сообщает newkhakassia.online, теперь в расписании, кроме среды и субботы, появился рейс в понедельник. «NordStar» выполняет полеты на самолете Boeing 737-800, салон которого вмещает 180 пассажиров.
ХМАО
В Сургуте на набережной реки Обь, установят постамент с танком Т-55. Как сообщает muksun.fm, боевую машину в 2010 году городу подарили местные меценаты к 65-летию Победы. Больше 10 лет боевая танк находился на площади Мемориала Славы. Сейчас его отреставрировали и подготовили к переносу на новое место.
Белгородская область
Новые арт-объекты, посвященные Дню Победы, установили в центре Белгорода. Как пишет bel.ru, в городе появились большие тематические открытки, а в парке Победы жители могут увидеть полотно «Знамя Победы над Рейхстагом».