Особая тактика: Литовкин предупредил, что один приказ Шойгу по Донбассу не оставит ни единого шанса БПЛА Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска должны жестко пресекать попытки ВСУ обстреливать жилые кварталы освобожденных населенных пунктов. Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин рассказал «Народным Новостям», как армия России может обеспечить безопасность жителей региона.
Шойгу на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и боевых задачах.
«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», – сказано в сообщении Минобороны.
Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Народным Новостям», что приказ министра обороны Сергея Шойгу будет обязательно выполнен. По его словам, российские подразделения приложат все силы, чтобы пресечь попытки украинской армии наносить удары по освобожденным территориям Донбасса.
«Приказ начальника — закон для подчиненного. Такое правило существует в армии. Если министр обороны дал такое распоряжение, то оно обязательно будет выполнено. Будут жестко пресекать полеты БПЛА и попытки нанести удары по российской территории и жилым кварталам ДНР и ЛНР. Нет никаких сомнений, что указ будет выполнен», — отметил эксперт.
Литовкин объяснил, что министр обороны поставил такую задачу перед российской армией, поскольку ВСУ начали устраивать массированные обстрелы уже освобожденных территорий. Для ВС РФ стоит важная задача — обеспечить безопасность городов ЛДНР.
Армия России имеет все возможности для того, чтобы быстро и эффективно уничтожать БПЛА Украины, отметил эксперт. По словам Литовкина, все боевые задачи будут выполнены, а городам, освобожденным от ВСУ, будет обеспечена максимальная безопасность.
«Для уничтожения беспилотников используются различные способы. Есть ружье с электромагнитными импульсами, оно недавно демонстрировалось. С помощью него можно посадить беспилотник. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые прерывают связь БПЛА с оператором. Также есть ракетные системы, начиная с ПЗРК «Игла» и заканчивая ЗРК «Тор-М1» или «Панцирь-М1», который наносит удар по беспилотниками и уничтожает их», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.