Особая тактика: Литовкин предупредил, что один приказ Шойгу по Донбассу не оставит ни единого шанса БПЛА Украины

«Для уничтожения беспилотников используются различные способы. Есть ружье с электромагнитными импульсами, оно недавно демонстрировалось. С помощью него можно посадить беспилотник. Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые прерывают связь БПЛА с оператором. Также есть ракетные системы, начиная с ПЗРК «Игла» и заканчивая ЗРК «Тор-М1» или «Панцирь-М1», который наносит удар по беспилотниками и уничтожает их», — подытожил наш собеседник.