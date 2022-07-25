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Основным недостатком машин с АКПП стала особенность при включении режима «паркинг»

Основным недостатком машин с АКПП стала особенность при включении режима «паркинг»
piqsels.com

Эксперты отметили, что вождение авто с АКПП намного комфортнее, чем с МКПП. Однако, по словам специалистов, у «автоматов» есть свои характерные особенности.

Главным недостатком коробки автомат стала особенность при включении режима «паркинг». Если это сделать в движении, на крутом спуске или подъеме, то можно сломать фиксатор.

Также на авто с непрогретой АКПП не желательно резко начинать движение, ускоряться и буксовать. Помимо этого, не рекомендуется заводить машины с таким типом коробки с «толчка», передает NJcar.

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