Основателя Alibaba перепутали с другим Ма, в результае чего его компания потеряла $26 млрд капитализации. Но ситуацию быстро прояснили

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Акции Alibaba рухнули на 9,4%, что привело к снижению рыночной стоимости компании на 26 миллиардов долларов, после того, как государственная телекомпания CCTV сообщила, что власти в Ханчжоу, наложили ограничения на человека по фамилии Ма.

Акции вернулись к прежнему уровню после того, как полиция Ханчжоу уточнила, то имя и фамилия обвиняемого были написаны тремя китайскими иероглифами. Китайское имя Джека Ма состоит из двух иероглифов.

«Реакция инвесторов показывает относительно слабые настроения в технологической сфере, — сказал Виллер Чен, аналитик Forsyth Barr Asia Ltd. — Я думаю, что рынок слишком чувствителен к этому».





Обвиняемый работает директором по исследованиям и разработкам аппаратного обеспечения в IT-компании, о чём сообщила государственная газета Global Times со ссылкой на неназванные источники. По данным CCTV, 25 апреля к этому лицу были применены так называемые «принудительные меры» после того, как его обвинили в подстрекательстве к подрыву государственной власти и других действиях, угрожающих национальной безопасности.

Такая информация, конечно же, взбудоражила инвесторов. Ранее регулирующие органы приостановили IPO компании Ant Group Co., основанной Джеком Ма, после того, как он раскритиковал действия финансовых регуляторов.

В итоге акции Alibaba снизились всего на 0,2% до 101,90 гонконгских долларов.