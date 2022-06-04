Основатель «Яндекса» Волож вынужден покинуть пост генерального директора компании

Аркадий Волож, являющийся основателем российской корпорации «Яндекс», принял решение выйти из состава совета директоров компании.
Оказавшийся под рестрикциями ЕС предприниматель также перестанет быть генеральным директором «Яндекса», сообщили представители корпорации.
Теперь Волож не будет участвовать в принятии решений по голосованию ценными бумагами компании, которыми располагает его семейный траст.
ЕС утвердил шестой пакет санкций в адрес РФ. Ограничения вводятся из-за спецоперации Москвы на территории Украины по защите населения Донбасса от давления киевского режима.