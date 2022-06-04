Новости0

Основатель «Яндекса» Волож вынужден покинуть пост генерального директора компании

Основатель «Яндекса» Волож вынужден покинуть пост генерального директора компании
yandex.ru/Global Look Press

Аркадий Волож, являющийся основателем российской корпорации «Яндекс», принял решение выйти из состава совета директоров компании.

Оказавшийся под рестрикциями ЕС предприниматель также перестанет быть генеральным директором «Яндекса», сообщили представители корпорации.

Теперь Волож не будет участвовать в принятии решений по голосованию ценными бумагами компании, которыми располагает его семейный траст.

ЕС утвердил шестой пакет санкций в адрес РФ. Ограничения вводятся из-за спецоперации Москвы на территории Украины по защите населения Донбасса от давления киевского режима.

волож санкции совет директоров яндекс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.