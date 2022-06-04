Основатель «Яндекса» Волож вынужден покинуть пост генерального директора компании

ЕС утвердил шестой пакет санкций в адрес РФ. Ограничения вводятся из-за спецоперации Москвы на территории Украины по защите населения Донбасса от давления киевского режима.

Теперь Волож не будет участвовать в принятии решений по голосованию ценными бумагами компании, которыми располагает его семейный траст.

Оказавшийся под рестрикциями ЕС предприниматель также перестанет быть генеральным директором «Яндекса», сообщили представители корпорации.