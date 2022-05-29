Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек человечеству новую пандемию

Очередная пандемия произойдет в мире в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%. Об этом заявил основатель крупнейшей-IT-компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.
«Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», — рассказал миллиардер в интервью EL Diario.
Однако скорее всего вирус может появиться природным путем, поскольку человечество постепенно вторгается в новые экосистемы, отметил филантроп. Чтобы избежать распространения новых болезней, Гейтс предлагает создать всемирную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях. Также необходимо увеличить финансирование Всемирной организации по здравоохранению на 25%, считает миллиардер.