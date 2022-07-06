Основатель группы «Земляне» Киселев ответил словами Путина на вопрос о предателях среди российских звезд

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей ментально находятся не с нашим народом, не с Россией», — сказал Путин.