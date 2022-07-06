Основатель группы «Земляне» Киселев ответил словами Путина на вопрос о предателях среди российских звезд

Президент России Владимир Путин предельно точно описал, как выглядят предатели Родины, заявил в беседе с «Народным Новостям» основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, отвечая на вопрос о покинувших РФ звездах.
Напомним, накануне депутат Госдумы Роман Худяков высказался о шоумене Максиме Галкине, который уехал из России после начала спецоперации по защите Донбасса. Находясь за рубежом, юморист неоднократно жестко критиковал действия российских властей и соотечественников, не разделяющих его точку зрения.
Как отметил Худяков, у Галкина «совсем плохо с совестью и головой». Парламентарий уточнил, что артист получил славу и заработал на безбедную жизнь в России, а в данный момент негативно высказывается в отношении своей Родины, ее армии. По мнению депутата, юморист уже «наговорил на статью». Политик добавил, что знаменитый советский и российский юморист Михаил Задорнов, «дал бы своему протеже по мозгам», если был бы жив.
Покинувшие Россию звезды не заслуживают осуждения, однако, считает Владимир Киселев, отношение к предателям может быть только одно. По словам музыканта, его уже описал Владимир Путин.
«Я не знаю никакие конкретные имена. Не мое дело осуждать людей. Не суди, да не судим будешь. Второе: обратите внимание, президент уже сказал о роли предателей. Вот вам весь ответ», — констатировал Киселев.
Владимир Путин неоднократно высказывался на тему предателей родины. Так, в 2010 году российский лидер четко сказал, как отличить подобного человека.
«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей ментально находятся не с нашим народом, не с Россией», — сказал Путин.
Тогда же президент предсказал судьбу каждого из тех, кто решил «забыть» о своей Родине.
«Предатели всегда плохо кончают, они кончают, как правило, либо от пьянки, либо от наркотиков под забором. Вот недавно один примерно так закончил свое существование. И непонятно, ради чего», — констатировал российский лидер.
Спустя 12 лет, в марте 2022 года — уже после начала специальной военной операции, — Владимир Путин подчеркивал, что российский народ всегда сможет отличить предателей.
«Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну», — сказал президент.
После начала спецоперации большая часть артистов отечественного шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик Донбасса. Однако нашлись и те знаменитости, кто выступили против денацификации и демилитаризации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.