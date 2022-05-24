Основатель группы «Земляне» Киселев назвал Макаревича избалованным наградами

Основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев резко отозвался о музыканте Андрее Макаревиче. По его словам, артиста в свое время слишком часто награждали всевозможными наградами.
Киселев вспомнил, что карьера «Землян» началась приблизительно в тот же период, на который пришлась популярность группы «Машина времени». По его мнению, многие артисты стремились стать любимцами публики, а также представителей элиты. Основатель популярного коллектива уверен, что Макаревича избаловали государственными наградами.
«Посмотрите, ведь у Макаревича Брежнев отдыхает уже. У Леонидова, у очень многих, я бы не очень хотел называть их имена, в этом есть некий элемент стукачества, но вы посмотрите, какое количество у них званий! Какое количество у них наград!» — с возмущением высказался Киселев в беседе с Sm.news.
На данный момент Макаревич вместе с молодой супругой проживает в Израиле, где у него не так давно родился сын. Солист «Машины времени» неоднократно делал резкие высказывания в адрес России, находясь при этом за рубежом.