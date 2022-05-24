Основатель группы «Земляне» Киселев назвал Макаревича избалованным наградами

«Посмотрите, ведь у Макаревича Брежнев отдыхает уже. У Леонидова, у очень многих, я бы не очень хотел называть их имена, в этом есть некий элемент стукачества, но вы посмотрите, какое количество у них званий! Какое количество у них наград!» — с возмущением высказался Киселев в беседе с Sm.news.