Основатель «Азова»* пригрозил нанести удар «Точкой-У» по Мариуполю во время шествия «Бессмертного полка»

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Националисты могут нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного
полка» в Мариуполе, которое пройдет 9 мая. Об этом в прямом эфире украинского
телевидения заявил основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий, передает URA.RU.
Напомним, 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров отметил,
что Мариуполь полностью перешел под контроль российских вооруженных сил. По его
словам, остатки националистических батальонов заблокированы на территории
завода «Азовсталь».
Ранее Минобороны РФ опубликовало
видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты
прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали
городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* не
выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими
детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.
*«Азов» — против членов организации возбуждены уголовные дела
в России.