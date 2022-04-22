Основатель «Азова»* пригрозил нанести удар «Точкой-У» по Мариуполю во время шествия «Бессмертного полка»

Ранее Минобороны РФ опубликовало

видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты

прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали

городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* не

выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими

детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.