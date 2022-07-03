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Основатель Amazon высмеял Байдена после слов о бензине и России

Основатель Amazon высмеял Байдена после слов о бензине и России
globallookpress.com/Olivier Douliery/CNP/AdMedia

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос упрекнул президента США Джо Байдена в безграмотности после его призыва снизить цены на топливо.

Глава Белого дома обратился к заправочным станциям, попросив их снизить цены.

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности», — написал Байден в Twitter.

  globallookpress.com/Gabe Ginsberg/Keystone Press Agency
globallookpress.com/Gabe Ginsberg/Keystone Press Agency

На слова американского лидера отреагировал основатель Amazon.

«Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», — подчеркнул миллиардер.

Призыв Байдена не остался без внимания и среди рядовых американцев — они высмеяли его обращение к управляющим АЗС.

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