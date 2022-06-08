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Осло отправил Киеву 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами

Осло отправил Киеву 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами
globallookpress/Jinipix/XINHUA

Норвегия отправила Украине 22 артиллерийских орудия М109 с боеприпасами и запчастями. Об этом сообщили в минобороны государства.

По словам министра обороны Норвегии Бьерна Арильда Грама, Осло уже передал Киеву в качестве военной помощи артиллерийские боеприпасы и 22 самоходные гаубицы М109 с запасными частями.

Также отмечается, что ВС Норвегии заменили М109 новой артиллерией из Южной Кореи, а 22 установки из старых запасов были отправлены Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил пускать корабли ВМФ РФ в порты Украины, передает Argumenti.ru.

ВСУ норвегия Украина
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