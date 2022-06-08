Осло отправил Киеву 22 самоходные гаубицы М109 с запчастями и боеприпасами

Также отмечается, что ВС Норвегии заменили М109 новой артиллерией из Южной Кореи, а 22 установки из старых запасов были отправлены Киеву.

По словам министра обороны Норвегии Бьерна Арильда Грама, Осло уже передал Киеву в качестве военной помощи артиллерийские боеприпасы и 22 самоходные гаубицы М109 с запасными частями.

Норвегия отправила Украине 22 артиллерийских орудия М109 с боеприпасами и запчастями. Об этом сообщили в минобороны государства.