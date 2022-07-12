Новости0

Оскорбленные поступком Нетребко подписчики призвали запретить певице въезд в Россию

Оскорбленные поступком Нетребко подписчики призвали запретить певице въезд в Россию
globallookpress/imago stock&people

Бежавшие из России оперные певцы Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов дают концерты в Италии. Недавно пара перебрала с алкоголем, после чего певица оскорбила своих фанатов нецензурной бранью. Россиян возмутило подобное поведение звезды, поэтому они призвали запретить Нетребко въезд в страну, передает портал BLITZ+.

По информации источника, поклонники не одобрили поведение оперной певицы. Дело в том, что некоторые из них отстаивали честь своего кумира, поэтому никак не ожидали услышать оскорбления в собственный адрес.

«Если она такое сказала, то ей вообще надо запретить въезд в нашу страну. Без нее мы ничего не потеряем. И не надо ее жалких извинений», — высказался один из подписчиков Нетребко.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Анна Нетребко попыталась оправдаться за оскорбления россиян.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.