Оскорбленные поступком Нетребко подписчики призвали запретить певице въезд в Россию

Бежавшие из России оперные певцы Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов дают концерты в Италии. Недавно пара перебрала с алкоголем, после чего певица оскорбила своих фанатов нецензурной бранью. Россиян возмутило подобное поведение звезды, поэтому они призвали запретить Нетребко въезд в страну, передает портал BLITZ+.
По информации источника, поклонники не одобрили поведение оперной певицы. Дело в том, что некоторые из них отстаивали честь своего кумира, поэтому никак не ожидали услышать оскорбления в собственный адрес.
«Если она такое сказала, то ей вообще надо запретить въезд в нашу страну. Без нее мы ничего не потеряем. И не надо ее жалких извинений», — высказался один из подписчиков Нетребко.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Анна Нетребко попыталась оправдаться за оскорбления россиян.