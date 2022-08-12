Оскорбивший День Победы житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела

Массажиста из Красноярска обвинили в поддержке нацизма после его оскорбительных высказываний в адрес Дня Победы. Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела, рассказывает Telegram-канал Baza.
Все началось еще в сентябре прошлого года. Мужчина вступил в спор с подписчиками одного из пабликов во «ВКонтакте», где и оставил нелестный «отзыв» по поводу парада, который проводят 9 Мая.
Спустя время на комментарий россиянина наткнулись сотрудники Центра «Э». Высказывание отправили на психолого-лингвистическое исследование, после чего против массажиста возбудили уголовное дело. За это он может получить крупный штраф или отправиться в колонию на несколько лет.