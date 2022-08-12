Оскорбивший День Победы житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела

Спустя время на комментарий россиянина наткнулись сотрудники Центра «Э». Высказывание отправили на психолого-лингвистическое исследование, после чего против массажиста возбудили уголовное дело. За это он может получить крупный штраф или отправиться в колонию на несколько лет.