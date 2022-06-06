Оскорбившая Родину и россиян Лазарева пожаловалась на травлю в Сети из Испании

«С таким количеством хейта, с которым я столкнулась, мне, конечно, нужна какая-то связь и поддержка от тех людей, которым я помогла. Обратная связь в соцсетях очень нужна. Очень страшно остаться одному с этим хейтом. Вот думаешь: «Господи, меня все ненавидят. Я вообще не понимаю – за что? Зачем?», — сказала она в интервью Youtube шоу «А, поговорить?».