Оскар Кучера жестко высказался о Приходько после ее слов о россиянах

«Певица ртом Приходько… вот ее отношение к русским… и то что кто-то там рвет себе волосы в подмышках по поводу происходящего ее не колышет… а ведь она вершина айсберга… вот и остается молиться за то, чтобы Бог таким как она просто дал мозги», — написал Кучера в своем Telegram-канале.