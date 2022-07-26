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Оскар Кучера жестко высказался о Приходько после ее слов о россиянах

Оскар Кучера жестко высказался о Приходько после ее слов о россиянах
Alexander Keltik/Russian Look/Globallookpress

Российский актер Оскар Кучера не остался в стороне, прокомментировав резкие высказывания Анастасии Приходько в сторону России.

Напомним, ранее она призналась, что все жители РФ вызывают у нее резко негативные эмоции.

«Певица ртом Приходько… вот ее отношение к русским… и то что кто-то там рвет себе волосы в подмышках по поводу происходящего ее не колышет… а ведь она вершина айсберга… вот и остается молиться за то, чтобы Бог таким как она просто дал мозги», — написал Кучера в своем Telegram-канале.

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RusNewsToday24
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