Оскар Кучера выявил грандиозный обман на Евровидении

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Ведущий и шоумен Оскар Кучера рассказал о грандиозном обмане с распределением голосов на Евровидении, который прошел в Турине. По его словам, часть баллов не была засчитана.
Для артиста подтасовка результатов голосования не стала сюрпризом. По словам Кучеры, на песенном конкурсе «ожидаемо жульничали».
«Польша должна была получить от Украины минимум десять баллов, а получила ноль», — написал шоумен в Telegram-канале.
Со слов артиста, член украинского жюри певица Ирина Федишина призналась, что лично отдавала Польше десять баллов. Однако соседняя страна так и не получила поддержку от Украины — в таблице значился ноль. Федишина не понимает, почему так вышло. В доказательство Кучера привел скрин листка голосования.
Финал Евровидения состоялся в итальянском Турине 14 мая. Победителем стал украинский коллектив Kalush Orchestra, исполнивший песню Stefania.