Оскар Кучера выявил грандиозный обман на Евровидении

Со слов артиста, член украинского жюри певица Ирина Федишина призналась, что лично отдавала Польше десять баллов. Однако соседняя страна так и не получила поддержку от Украины — в таблице значился ноль. Федишина не понимает, почему так вышло. В доказательство Кучера привел скрин листка голосования.