Оскар Кучера резко раскритиковал украинских исполнителей Лободу и Барских

Шоумен Оскар Кучера высказался относительно украинских артистов Макса Барских и Светланы Лободы.
В своем телеграм-канале Кучера подверг жесткой критике так называемых певцов, которые обрели свою популярность и огромное состояние благодаря выступлениям перед российскими зрителями. Однако сейчас, по словам шоумена, в этих людях кипит только злоба ко всему русскому.
«Вот нашелся бы кто-то, кто смог объяснить этим артистам, что они, как люди из мира искусства, обязаны сплотиться в столь непростые времена. Нет же, они напротив, жидко гадят на кормящую их руку, на родных, коллег, товарищей, а ведь они ни в чем не виноваты и ничего ужасного не делали», — подчеркнул Кучера.
Так, после начала спецоперации на Украине Барских выступил с оскорбительным заявлением в адрес России и ее граждан. Кроме того, артист отменил все ранее запланированные на территории страны выступления, не вернув поклонникам деньги за билеты.