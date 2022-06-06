Оскар Кучера резко раскритиковал украинских исполнителей Лободу и Барских

«Вот нашелся бы кто-то, кто смог объяснить этим артистам, что они, как люди из мира искусства, обязаны сплотиться в столь непростые времена. Нет же, они напротив, жидко гадят на кормящую их руку, на родных, коллег, товарищей, а ведь они ни в чем не виноваты и ничего ужасного не делали», — подчеркнул Кучера.