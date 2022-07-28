Оскар Кучера развеял слухи о «бегстве» Александра Реввы в Испанию

Российский актер Оскар Кучера прокомментировал слухи о якобы бегстве шоумена Александра Реввы из РФ в Испанию.
Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Ревва улетел в Испанию, после чего жена юмориста Анжелика ответила, что ее муж никуда не сбегал. Она также пригрозила блогеру судом за распространение фейка.
Оскар Кучера в своем Telegram-канале написал, что Ревва улетел в Испанию, но на отдых вместе с семьей.
«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» – заявил он.