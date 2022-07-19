Оскар Кучера пришел в ярость после заявлений СМИ об его поддержке каминг-аута Касаткиной

Актер и телеведущий Оскар Кучера возмутился заголовками СМИ об его позиции касательно признания теннисистки Дарьи Касаткиной в его сексуальной ориентации. Артист написал соответствующий пост у себя в Telegram-канале.
«Не перестаю удивляться тупизне наших журналистам!!! Пишут, ссылаясь на мой канал, что я поддержал каминг-аут Касаткиной! Я лишь сказал, что мне пофигу с кем она спит, лишь бы приносила победы нашей стране! Так понятно???», — написал он.
Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и романе с фигуристкой Натальей Забияко. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети.