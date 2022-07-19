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Оскар Кучера пришел в ярость после заявлений СМИ об его поддержке каминг-аута Касаткиной

Оскар Кучера пришел в ярость после заявлений СМИ об его поддержке каминг-аута Касаткиной
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Актер и телеведущий Оскар Кучера возмутился заголовками СМИ об его позиции касательно признания теннисистки Дарьи Касаткиной в его сексуальной ориентации. Артист написал соответствующий пост у себя в Telegram-канале.

«Не перестаю удивляться тупизне наших журналистам!!! Пишут, ссылаясь на мой канал, что я поддержал каминг-аут Касаткиной! Я лишь сказал, что мне пофигу с кем она спит, лишь бы приносила победы нашей стране! Так понятно???», — написал он.

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и романе с фигуристкой Натальей Забияко. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

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RusNewsToday24
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