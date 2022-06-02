Оскар Кучера посоветовал Максу Барских усилить охрану на концертах в Европе

Барских раскритиковал Россию и запретил свои песни на стриминговых площадках для россиян. Однако вскоре доступ к композициям артиста был открыт. Барских возмутился и заявил, что его команда якобы работает над сбоем. При этом журналистка Алена Жигалова считает, что артист изменил свои взгляды, осознав, что без российской аудитории ему будет тяжко жить на широкую ногу.