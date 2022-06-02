Оскар Кучера посоветовал Максу Барских усилить охрану на концертах в Европе

Ведущий Оскар Кучера пришел в ярость от слов украинского музыканта Макса Барских, который последние месяцы ругал россиян, а теперь приглашает их на европейские концерты.
Певец в одном из интервью заявил, что не против присутствия россиян на его выступлениях в Европе. Некоторые предположили, что артиста заставило «переобуться» отсутствие востребованности за пределами родной страны и России.
«Надеюсь, к нему придут на концерт, и я желаю ему хорошей охраны», — написал шоумен в Telegram-канале.
Барских раскритиковал Россию и запретил свои песни на стриминговых площадках для россиян. Однако вскоре доступ к композициям артиста был открыт. Барских возмутился и заявил, что его команда якобы работает над сбоем. При этом журналистка Алена Жигалова считает, что артист изменил свои взгляды, осознав, что без российской аудитории ему будет тяжко жить на широкую ногу.