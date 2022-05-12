Оскар Кучера объяснил свои слова о Галкине

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Актер и ведущий развлекательных программ Оскар Кучера заявил, что его слова об уехавшем в Израиль юмористе Максиме Галкине неправильно поняли.
В Telegram ранее Кучера написал, что по факту антироссийских высказываний супруга певицы Аллы Пугачевой следователи ведут доследственную проверку. Это может обернуться уголовным делом против Галкина за распространение фейков. По словам телеведущего, он лишь процитировал источник информации.
«Тяжело высказывать собственное мнение, все не так понимают. Вот меня не так поняли — я ничего не писал против Максима, просто предоставил новость и отметил, что это странно», — поделился Кучера со «СтарХитом».
Шоумен уважительно относится к Галкину, но сейчас не поддерживает с ним связь. Напомним, артист вместе с женой и детьми уехал в Израиль. Звездная чета планирует продать свою шикарную недвижимость в деревне Грязь и купить виллу на берегу Средиземного моря.