Оскандалившаяся в прямом эфире Овсянникова сообщила, что бывший муж хочет лишить ее родительских прав

Сбежавшая в ФРГ бывшая сотрудница первого канала Марина Овсянникова рассказала, что ее бывший муж настроен лишить ее родительских прав. Оскандалившаяся в прямом эфире Овсянникова сообщила, что обратиться за помощью к адвокатам.
Снискавшая в РФ дурную славу сотрудница первого канала сообщила, что ее бывший супруг намерен лишить ее родительских прав — в браке у пары родились сын и дочь.
«Погуляли с моим адвокатом Антоном Гашинским и его дочерью по Берлину. Обсудили предстоящий мне судебный процесс в России. Бывший муж пытается лишить меня родительских прав. За право быть со своими детьми мне теперь придется сражаться в суде», — рассказала Овсянникова.
Экс-работница российского ТВ «прославилась» тем, что ворвалась в эфир первого канала с провокационным плакатом. Теперь сбежавшая в Германию Овсянникова рассказывает, что «осталась бомжом» и хочет вернуться в Россию.