Оскандалившаяся в прямом эфире Овсянникова сообщила, что бывший муж хочет лишить ее родительских прав

«Погуляли с моим адвокатом Антоном Гашинским и его дочерью по Берлину. Обсудили предстоящий мне судебный процесс в России. Бывший муж пытается лишить меня родительских прав. За право быть со своими детьми мне теперь придется сражаться в суде», — рассказала Овсянникова.