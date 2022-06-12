Ошибка Шольца во время визита в Сербию перечеркнула многолетние труды Берлина

Визит канцлера Германии Олафа Шольца закончился полным дипломатическим провалом, перечеркнувшим все усилия экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отмечает ФАН.
Во время «балканского турне» Шольц посетил ряд стран, когда-то входивших в состав Югославии, уничтоженной НАТО. В частности, канцлер нанес визит в Косово, суверенитет которой до сих пор не признают многие страны. Также немецкий политик побывал и в Сербии, где провел крайне неудачные переговоры с президентом Александром Вучичем.
Дело в том, что Шольц попытался говорить с коллегой на языке ультиматумов. Так, Берлин буквально потребовал от Белграда поддержать антироссийские санкции. В противном случае Сербии посоветовали забыть о планах вступить в Евросоюз. Кроме того, прозвучало еще одно весьма сомнительное требование: признать независимость Косова.
По словам эксперта по Балканам Олега Бондаренко, канцлер продемонстрировал крайнюю степень неосведомленности по «балканскому вопросу». За один визит Шольц разрушил все то, что долгие годы выстраивала его предшественница Ангела Меркель.
«Ни один политик в Сербии не пойдет на признание Косово без реальной угрозы своего политического самоубийства. Тем более Александр Вучич, предлагавший множество компромиссных вариантов урегулирования косовского вопроса, однако неизменно получавший жестко негативную реакцию Приштины и Берлина», — пояснил Бондаренко.
Специалист добавил, что угрожать Белграду отказом во вступлении в ЕС тоже весьма недальновидно, поскольку стать частью «европейской семьи» хотят не более трети граждан Сербии.