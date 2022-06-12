Ошибка Шольца во время визита в Сербию перечеркнула многолетние труды Берлина

Во время «балканского турне» Шольц посетил ряд стран, когда-то входивших в состав Югославии, уничтоженной НАТО. В частности, канцлер нанес визит в Косово, суверенитет которой до сих пор не признают многие страны. Также немецкий политик побывал и в Сербии, где провел крайне неудачные переговоры с президентом Александром Вучичем.