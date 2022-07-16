«Орёл» идет за «Орионом». В России начались испытания пилотируемого космического корабля «Орёл» для лунной миссии

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о начале испытаний российского пилотируемого корабля «Орёл». «Корпорация “Энергия” уже испытывает наш новый пилотируемый лунный корабль “Орёл”», — сказал Рогозин, и уточнил, что непосредственно лётные испытания начнутся в 2024 году.

Примерно так будет выглядеть «Орёл»

«Орёл» станет своеобразным российским ответом на космические корабль NASA Orion. Судя по имеющимся описаниям, «Орёл» и Orion будут примерно равны по своим возможностям, и они смогут обеспечивать длительное пребывание экипажа в космосе. Ожидается, что высадка американцев на Луну состоится в 2025 году в рамках миссии Artemis 3, точно так же в 2025 году должен состояться первый пилотируемый полет «Орла».



А так визуализируется Orion

А ещё Дмитрий Рогозин рассказал о ходе проекта национальной орбитальной станции. «Проектируется и новая российская орбитальная служебная станция. Её первый модуль уже создан в металле. Новая станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром “Зевс”», — сказал он.

Рогозин подчеркнул, что за последние несколько лет (по сути — за время, пока он возглавлял госкорпорацию) пилотируемая российская космонавтика «ожила». Российский сегмент МКС пополнился двумя модулями, уточнил он, а космический грузовик «Союз МС» установил рекорд скорости полета к станции — всего за три часа.