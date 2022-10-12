Орландо Блум рассказал о “темных временах” своей жизни и вспомнил, как чуть не погиб

Орландо Блум

Орландо Блум в видео, опубликованном в инстаграме* организации ЮНИСЕФ, послом которой он является, рассказал о “темных временах” своей жизни и вспомнил страшный инцидент из юности, в результате которого он едва не погиб. Когда мне было 19, я выпал из окна с высоты третьего этажа и сломал себе спину, — рассказал он.

Мне очень повезло, что я пережил падение, мой спинной мозг был цел. Первые четыре дня мне говорили, что я больше никогда не смогу ходить. Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом, которые и привели меня к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией стало то, что я сломал себе спину, это был опыт на грани смерти.

Блум перенес операцию на позвоночнике, а затем прошел через долгую реабилитацию. Месяцы после падения были темным временем. Как человек, который всегда был очень активен по жизни, я вдруг почувствовал очень много ограничений. Кроме того, мне было очень больно,

— поделился актер.

Видеоролик с участием Блума был выпущен по случаю Всемирного дня психического здоровья в рамках кампании ЮНИСЕФ #OnMyMind (“В моей голове”).

Защита психического здоровья является особенно сложной задачей из-за его “невидимости”. Очень важно протягивать людям руку помощи, говорить с ними, находить кого-то для обеспечения возможности общения, чтобы это приводило к трансформации и изменениям,

— считает актер.

Орландо Блум наиболее известен своими ролями во франшизах “Властелин колец” и “Пираты Карибского моря”. У актера есть двое детей: дочь Дейзи от возлюбленной, певицы Кэти Перри, и сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.

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