Оркестровая музыка, улыбки и чувство гордости: как в Северной столице прошел День России

День России пышно отмечается во всех уголках страны 12 июня. В честь праздника Санкт-Петербурге прошло множество ярких и незабываемых мероприятий, связанных с культурой и историей РФ. Корреспондент «Народных Новостей» посетил торжественные события, чтобы узнать, что чувствуют россияне в столь знаменательный день.
День России является одним из главных государственных праздников, который стал любимым у жителей страны. Отмечают этот день от Камчатки и до Калининграда: в городах проходят массовые гулянья, спортивные мероприятия, концерты.
Традиционно в этот день проходит торжественная церемония в Кремле, которую проводит президент России Владимир Путин. Президент вручает золотые медали Героям труда и награждает лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности. Обращаясь с поздравлениями к гражданам России, президент отметил, что сейчас для людей важно быть сплоченными.
«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России — с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа, быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — заявил Владимир Путин.
Прошли торжественные мероприятия и в Северной столице. Так, ко Дню России в Петербурге был организован Парад оркестров. В фестивале приняли участие оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, а также Ансамбль пограничной службы Республики Беларусь. Более 450 музыкантов собрались в праздничный день на Соборной площади Петропавловской крепости.
Корреспондент «Народных Новостей» посетил праздничное мероприятие, где пообщался с горожанами. Журналист узнал, какие чувства в День России переполняют петербуржцев и почему важно отмечать этот праздник.
Жительница Санкт-Петербурга Ольга пришла на Парад оркестров вместе с пятилетним внуком. Женщина рассказала корреспонденту «Народных Новостей», что посетила праздник, чтобы приобщить ребенка к ценностям нашей страны.
«Мы пришли показать ребенку День России, день нашей страны. Мы хотим, чтобы он приобщился к нашим ценностям и знал, что такое для нас наша страна, как мы ей гордимся. Ему 5 лет — это возраст для того, чтобы впитывать новое. Я считаю, что нужно начинать воспитывать детей с такого возраста. Они уже многие понимают», — рассказала Ольга.
Петербурженка Лариса, общаясь с корреспондентом НН, не смогла сдержать эмоций, рассказывая о Дне России. По словам женщины, праздник очень важен для нее, она каждый год приходит на торжественные мероприятия 12 июня.
«Я люблю Россию. Мне хочется плакать от счастья. Этим все сказано», — поделилась эмоциями Лариса.
Праздничные мероприятия в Северной столице посетили также гости из других городов России. Так Татьяна рассказала корреспонденту НН, что приехала в Петербург из Екатеринбурга, чтобы посмотреть концерт ко Дню России.
«Мы приехали специально, чтобы посмотреть праздник, отдать дань Петру. Он поднял Россию, как в прежние годы сделал Иван III и как сейчас делает Владимир Путин. Для нас это очень важно», — объяснила Татьяна.
Житель Санкт-Петербурга Олег рассказал, что всегда с удовольствием отмечает День России. По словам мужчины, этот праздник очень важен для нашей страны и несет большой смысл.
«Сейчас праздник значит очень многое. Этот праздник очень важен для нашей страны. День России важен для молодежи. Нужно рассказывать внукам и детям об истории родины», — отметил Олег.
Коренной петербуржец Вячеслав в беседе с корреспондентом НН подчеркнул, что считает День России — самым главным праздником в году. Он рассказал, что никогда не пропускает празднование этой даты.
«Это самый главный праздник для меня. День России — Великой страны. Мы пришли посмотреть на концерт, любим оркестровую музыку», — подчеркнул Вячеслав.
Масштабно отметили День России и в столице Белоруссии — Минске. Несколько тысяч человек собрались у Дворца спорта в центре Минска в субботу по случаю отмечаемого в РФ главного государственного праздника.
Участниками мероприятия стали звезды российской эстрады. Для зрителей выступили Юрий Розум, Сергей Рогожин, Shaman, Василий Герелло, Александр Буйнов, Елена Ваенга и Олег Газманов, а также концертный ансамбль морской пехоты «Черные береты», ВИА «Пульс города», лауреат международных конкурсов Алиса Федоренко и творческие коллективы из Брянска, Смоленска и Пскова.