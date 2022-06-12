Оркестровая музыка, улыбки и чувство гордости: как в Северной столице прошел День России

«Мы пришли показать ребенку День России, день нашей страны. Мы хотим, чтобы он приобщился к нашим ценностям и знал, что такое для нас наша страна, как мы ей гордимся. Ему 5 лет — это возраст для того, чтобы впитывать новое. Я считаю, что нужно начинать воспитывать детей с такого возраста. Они уже многие понимают», — рассказала Ольга.