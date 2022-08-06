Оркестр Росгвардии выступил рядом с памятником Жукову на Манежной площади

Оркестр дирижировал майор Арслан Рыскулов. Музыканты сыграли серию популярных маршей, в том числе «Ратный» композитора Валерия Халилова, «Радость победы» Вильгельма Беккера, «Гусарский марш» Андрея Петрова и другие произведения.

«Слушатели субботнего концерта тепло приветствовали музыкантов и благодарили за каждую композицию бурными аплодисментами. В конце выступления публика проводила оркестрантов овациями и криками “молодцы” и “браво”», — рассказали в дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Как пишет ТАСС , концерт в рамках программы «Военные оркестры в парках» прошел 6 августа.

Оркестр Росгвардии сыграл для москвичей и гостей столицы около стен Кремля.