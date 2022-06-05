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Организующий концерты в России Макс Корж написал песню, поддержав Украину

Организующий концерты в России Макс Корж написал песню, поддержав Украину
ТАСС/ Артем Геодакян

Известный белорусский исполнитель Макс Корж написал песню про специальную военную операцию на Украине. При этом артист планирует провести несколько крупных концертов в России.

Новая песня Коржа называется «Свой дом», с ней он планирует выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Новосибирске, и Екатеринбурге.

Пользователи Сети обрушились с критикой на певца, отметив, что его позиция говорит о настоящем предательстве. После релиза композиции от Коржа отписалась часть поклонников в социальных сетях.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.

Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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