Организаторы объявили победителей премии «Золотая маска»

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Награждение лауреатов российской театральной премии «Золотая маска» состоялось 20 апреля в онлайн-формате. Трансляция велась на сайте фестивале и в соцсетях.
К участникам мероприятия обратилась глава Минкультуры России Ольга Любимова. Она отметила, что премия объединила 67 театров страны.
«За время проведения фестиваля состоялось более 300 показов спектаклей. Это были работы разных жанров и направлений, творения признанных мастеров и дебютантов», — цитирует министра ТАСС.
Номинантов премии 2022 года определил экспертный совет, просмотрев спектакли за период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. За лучшую женскую роль наградили актрису Анну Блинову, сыгравшую в постановке Александринского театра «Нана».
«Золотая маска» также досталась Евгению Цыганову, его признали лучшим актером за работу в постановке «Дон Жуан» Мастерской Фоменко. Со списком всех победителей можно ознакомиться на сайте премии.