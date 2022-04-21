Организаторы объявили победителей премии «Золотая маска»

Номинантов премии 2022 года определил экспертный совет, просмотрев спектакли за период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. За лучшую женскую роль наградили актрису Анну Блинову, сыгравшую в постановке Александринского театра «Нана».