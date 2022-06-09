Организаторы назвали музыканта, который заменит «Би-2» на ПМЭФ

Группа «Би-2» не будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вместо рокеров выступит музыкант Гарик Сукачев.
О замене артистов сообщила Ольга Коста, PR-менеджер ресторана Ginza, где должно было состояться выступление Левы и Шуры. По ее словам, концерт Сукачева состоится 16 июня в 21:00 по московскому времени.
Как отметила Коста, все гости, которые приобрели билеты на выступление «Би-2», смогут вернуть деньги. По ее словам, замена произошла из-за «динамики продаж», пишет РБК.
ПМЭФ пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Основная деловая программа форума будет посвящена глобальной и российской экономике, а также развитию человеческого потенциала.