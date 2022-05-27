Организаторы конкурса скрипачей не пришли на встречу с мэром после отстранения россиянок

Три российские скрипачки не смогли поучаствовать в международном конкурсе скрипачей Родолфо Липицера. Власти итальянской Гориции, где проходило мероприятие, пригласили организаторов на разговор, но они не пришли.
Мэр города Родолфо Дзиберна сообщил, что предполагал такое развитие событий, но не мог не попробовать добиться встречи с организаторами. Он хотел договориться с ассоциацией Lipizer, чтобы она позволила российским скрипачкам участвовать в конкурсе, но ничего не вышло.
«Я этого немного ожидал, потому что президент [конкурса] Куалли с самого начала истории воздвиг непроходимую стену, но нужно было попытаться хотя бы пробить в ней брешь. Очевидно, что со стороны Lipizer этого желания нет», — заявил градоначальник.
Дзиберна пытался объяснить организации, что музыка — это мост между всеми народами мира, пишет «Царьград». В конкурсе должны были участвовать россиянки Лидия Кочарян, Каролина Аверина и Анастасия Пентина.