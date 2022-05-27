Организаторы конкурса скрипачей не пришли на встречу с мэром после отстранения россиянок

«Я этого немного ожидал, потому что президент [конкурса] Куалли с самого начала истории воздвиг непроходимую стену, но нужно было попытаться хотя бы пробить в ней брешь. Очевидно, что со стороны Lipizer этого желания нет», — заявил градоначальник.